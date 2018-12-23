Жители армянского Эчмиадзина в воскресенье с утра возобновили демонстрацию с требованием вернуть экс-депутата и бывшего замминистра обороны Манвела Григоряна под стражу.

Горожане проводят шествие, один из инициаторов акции Дживан Абрамян заявил, что она направлена исключительно против Григоряна.

«Он был деспотом, держал весь город в страхе, соответственно, должен быть наказан. Мы также возмущены действиями судей, которые готовы ради денег или положения выпустить из изолятора деспота», — цитирует его слова «Спутник».

Суд общей юрисдикции в Ереване 21 декабря принял решение об освобождении Григоряна под залог в размере 25 миллионов драмов (более 51,5 тысячи долларов). Сразу же после этого в Эчмиадзине начались протесты. С целью предотвращения возможных попыток самосуда, Григоряна доставили в село Акналич Армавирской области, где у него есть особняк. Полиция там осуществляет круглосуточное дежурство.

Григорян был арестован (после лишения депутатской неприкосновенности) в июне этого года по обвинению в незаконном хранении оружия и присвоении продовольствия для военных. Следственный комитет Армении провел обыски в доме генерала. Силовики нашли внушительное количество продовольствия, предназначавшегося солдатам на передовой.

Minval.az