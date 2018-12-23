Другим вероятным местом начала мировой войны Фарли назвал Украину. Он напомнил про недавний инцидент в Керченском проливе, отметив, что это вызвало рост напряженности в регионе. При этом автор полагает, что Россия, скорее всего, не заинтересована в «нарушении статуса-кво» перед выборами на Украине, которые, в свою очередь, могут внести в ситуацию неопределенность. С учетом сохраняющейся напряженности между США и Россией, даже небольшое потрясение может разрушить шаткий баланс, сохраняющийся в регионе на протяжении последних нескольких лет, предупреждает Фарли.