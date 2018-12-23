Мэрия Тбилиси установила в трех местах — в парке Рике, саду Вере и парке на улице Киквидзе — аппараты для кормления бездомных собак, говорится в сообщении на сайте городского правительства.

Таким образом мэрия реализовала идею одного из жителей столицы, который принял участие в проекте «Твоя идея мэру Тбилиси».

«Был осуществлен довольно-таки интересный проект — для бездомных собак в трех местах были установлены аппараты для питания», — сказал мэр города Каха Каладзе.

В январе 2019 года в Тбилиси появятся еще три таких аппарата. А в дальнейшем проект расширится.

Аппараты выдают корм, если в них бросить пластиковую бутылку 0,5 литра. Так что, получается одновременно два добрых дела. «Умные» кормушки работают на солнечной энергии.

«Мы уже протестировали аппарат. Я рад, что мы сделали такое доброе дело, и спасибо за это автору идеи. Предоставляйте нам как можно больше идей, и мы максимально постараемся осуществлять важные для города идеи», — сказал Каладзе.

В парке Рике, наряду с аппаратом для еды, был установлен домик для собак. На первом этапе по Тбилиси таких домиков будет десять.

В начале февраля мэрия презентовала проект под названием «Твоя идея мэру Тбилиси», в рамках которого каждый желающий может поделиться своей идеей по улучшению жизни и обустройству города на специальном сайте. На первом этапе ее рассматривает администратор сайта, на втором — проходит голосование, на третьем — изучает мэр, на четвертом — структуры мэрии рассматривают возможность осуществления идеи.

Minval.az