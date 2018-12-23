В Башкирии будут судить местного Ракольникова: парень убил ради денег пожилую процентщицу.

Как передает «МК», преступление было совершено в феврале. 25-летний житель Белорецказнал, что знакомая ему 75-летняя женщина ссуживает людям деньги под проценты. Парень понимал, что пенсионерка не сможет оказать ему сопротивления и он без труда заберет ее «кубышку». Во время визита он ударил бабушку по голове, а затем задушил. Осмотревшись, он нашел лишь 70 тысяч рублей – с ними и скрылся. Позже он вовсе уехал в Азербайджан. Однако следователи и сотрудники уголовного розыска вычислили молодого человека и задержали его при въезде в Россию.

— В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемому дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Minval.az