«Есть много вопросов вокруг четырехдневной апрельской войны, которые беспокоят».

Об этом заявил в беседе с журналистами в Ванадзоре 22 декабря и.о. главы Правительства Армении Никол Пашинян.

«Последние обсуждения вокруг апрельской войны также показали, что есть много вопросов, которые и мне очень интересны, и сегодня я ими занимаюсь. Это очень важно и для будущего», — заявил Пашинян.

«Те, кто говорят, что Аршак Карапетян является ответственным за четырехдневную войну, они, по сути, говорят, что выше него за эти события никто не ответственен. Я читал десятки, если не сотни страниц секретных материалов по четырехдневной войне, и там не нашел информации об отсутствии или недостаточности разведданных в те дни. Есть много вопросов по апрельской войне, и мы должны очень спокойно найти ответы на них, и представить общественности дозволенную часть этой информации», — заявил Пашинян.

Minval.az