В городе Эчмиадзин в Армении пара десятков человек проводят акцию против освобождения из-под стражи генерала Манвела Григоряна.

Участники акции, в основном, молодые люди и подростки, перекрыли на автомобилях некоторые улицы города, пишет «Спутник».

«Мы должны парализовать движение в Эчмиадзине, потом в Ереване, чтобы судебная система осознала, что она служит народу, а не 25 миллионам (размер внесенного залога. — ред.)», — сказал один из организаторов акции.

По его словам, нельзя за эту сумму освобождать из-под стражи человека, который «25 лет держал в режиме диктатуры целый город».

Он считает, что у Григоряна в три раза больше оружия, чем было найдено, и оно может быть использовано против людей и государства.

По словам молодого человека, освобождение Григоряна – «политическая диверсия» против новых властей. Они поддерживают и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, но готовы оказать давление на систему правосудия.

Участники акции называют Григоряна «тушенкой», имея в виду найденное в его особняке продовольствие для солдат.

Суд общей юрисдикции в Ереване вечером в пятницу принял решение об освобождении генерала под залог в размере 25 миллионов драмов (более 51,5 тысячи долларов).

Minval.az