Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поддержал кандидатуру Станислава Зася, представленную Беларусью на должность генерального секретаря ОДКБ, и подписал его назначение.

Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель МИД страны Вафо Ниятбекзода.

По его словам, сроки подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении нового генсека не определены, этот документ должны подписать все главы стран-членов организации.

О готовности поддержать кандидатуру Зася президент Таджикистана заявил во время встречи с ним 14 декабря в Душанбе.

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