Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 22 декабря, заявила, что те, кто утверждают о вмешательстве России, а также Ирана и Китая в выборы в США в 2018 году, выставляют американский народ посмешищем. Об этом она написала на своей странице в Fаcebook.

«Всемирным посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений. Такими методами США нескоро станут «снова великими», так как кроме презрения и брезгливости это поведение властелинов мира ничего не вызывает», — написала Захарова.

Таким образом она ответила на заявление директора национальной разведки США Дэниела Коутса о том, что Россия, Китай и Иран вмешивались в выборы в США в 2018 году.

Minval.az