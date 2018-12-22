Реаниматолог клиники «Ювента», обвиняемый в сексуальном насилии над тремя пациентками, арестован на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанный — 58-летний Армен Оганесян, работал в консультативно-диагностическом центре для детей «Ювента». Его жертвами стали девушки 1997, 2001 и 2002 года рождения, которые приходили в себя после операции под наркозом 19 декабря.

Кроме того, накануне в полицию Адмиралтейского района Петербурга обратилась 32-летняя жительница города Тосно. По ее словам, врач-анестезиолог совершил развратные действия в отношении ее 15-летней дочери.

Ранее пресс-служба городского управления Следственного комитета РФ сообщала о задержании анестезиолога государственной клиники по подозрению в надругательстве над тремя молодыми пациентками, находившимися в беспомощном состоянии после операции. Представитель клиники заявлял РИА Новости, что учреждение самостоятельно обратилось в правоохранительные органы.

СК возбудил уголовное дело по статьям «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера». В «Ювенте» подтвердили факт задержания своего реаниматолога, но не раскрыли подробностей.

Обвинение Оганесяну было предъявлено в среду, свою вину он не признал. В пятницу Ленинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел в закрытом выездном судебном заседании в Александровской больнице ходатайство следствия об аресте Оганесяна. Суд заявленное ходатайство удовлетворил, срок меры — 20 февраля 2019 года.

Также известно, что после задержания подозреваемого в связи с ухудшением состояния его здоровья он был помещен в медицинское учреждение, где находится под охраной.

Оганесян работал в консультативно-диагностическом центре для детей, а также в нескольких частных клиниках Петербурга. Он имеет 35-летний стаж работы.

Minval.az