Пресс-секретарь и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арман Егоян прокомментировал заявление белорусского кандидата на пост генсека ОДКБ Станислава Зася о том, что Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Россия уже одобрили его кандидатуру на пост главы организации. По словам Егояна, это «всего лишь заявление Зася».

На вопрос, собирается ли Армения выдвигать своего кандидата на пост генсека ОДКБ, Егоян сказал, что это станет ясно в ходе планируемого по поводу назначения главы организации заседания.

На вопрос, будет ли Армения применять право вето, предоставленное уставом ОДКБ, против назначения кандидата от Белоруссии на пост генсека ОДКБ, Егоян также посоветовал дождаться заседания.

Кроме того, по его словам, встречи между Николом Пашиняном и Станиславом Засем не запланировано.

«Встречи с Николом Пашиняном не планируется. Если до сих пор такой встречи не было, значит, не было необходимости в ней», – сказал он.

Minval.az