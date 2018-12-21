Телерадиокомплекс президента Казахстана опубликовал архивное видео с действующим главой государства Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

На архивных кадрах Назарбаев поет одну из известных народных песен Казахстана.

«Многие из нас знают, что наш Президент хорошо поет. Предлагаем фрагмент видео из архива ТРК Президента РК», — говорится в подписи к видео.

В сентябре в соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как Нурсултан Назарбаев поет песню о комсомольской юности. В ходе поездки в Темиртау президент посетил городской парк культуры и отдыха после реконструкции, где устроили театрализованное представление, воссоздав атмосферу 50-60 годов. Молодые люди в ретро-костюмах исполнили песню, их поддержал и президент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AkordaPress (@akordapress) 7 Сен 2018 в 2:13 PDT

Minval.az