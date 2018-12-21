Решение Лондонского Апелляционного суда об отказе в установлении на территории Великобритании бессрочного моратория на иски иностранных кредиторов в отношении активов Международного банка Азербайджана (МБА) не повлияет на процесс реструктуризации обязательств банка, сообщает МБА.

МБА отмечает, что процесс добровольной реструктуризации обязательств банка был признан на территории Великобритании решением суда первой инстанции от 6 июня 2017 года, и это решение все еще остается в силе.

«Решение Лондонского апелляционного суда от 18 декабря 2018 года было ожидаемо. В постановлении суда первой инстанции говорилось, что вопрос применения или неприменения в отношении процессов трансграничного банкротства и несостоятельности закон Гиббса относится к юрисдикции Верховного суда. В последнем решении апелляционного суда судья также подтвердил, что не уполномочен объявлять бессрочный мораторий на проведение каких-либо действий со стороны кредиторов в отношении активов Международного банка Азербайджана на территории Великобритании, так как закон Гиббса на территории Великобритании носит обязательный характер, как для судов первой инстанции, так и для апелляционных судов. Это окончательное решение Лондонского апелляционного суда не имеет каких-либо трансграничных последствий и действует только на территории Великобритании. Банк воспользуется правом обжалования решения Лондонского апелляционного суда в Верховный суд Великобритании», — сообщили в МБА.

В пресс-релизе подчеркивается, что Сбербанк и Franklin Templeton могут воспользоваться правом на подачу иска против Международного банка Азербайджана по реструктуризированным долговым обязательствам, однако они лишены возможности получить судебное решение, принятое в рамках соответствующего судебного процесса и направить его на исполнение. В решении Апелляционного суда от 18 декабря 2018 года указывалось, что это ограничение будет оставаться в силе до тех пор, пока Верховный суд не примет решение по этому вопросу.

«Согласно решению Лондонского апелляционного суда, Сбербанку и Franklin Templeton не дано право на взыскание долга с Международного банка Азербайджана. Чтобы получить это право, кредиторы должны дождаться решения Верховного суда и в случае победы подать отдельный иск», — отметили в Банке.

Minval.az