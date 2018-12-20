Президент Петро Порошенко убежден, что объединение Баку и Киевом усилий в рамках многосторонних инициатив повлияет на восстановление территориальной целостности Азербайджана и Украины.

«Верю, что объединение двумя странами усилий в рамках многосторонних инициатив и проектов повлияет на восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и Украины», — говорится в поздравлении П.Порошенко Ильхаму Алиеву в связи с днем рождения.

Украинский президент отметил, что в результате дальновидной политики, проводимой И.Алиевым, защищая свои национальные интересы, Азербайджан «превратился в регионального лидера глобального масштаба и занял важное место на международной арене».

«Хотел бы отметить, Азербайджан остается для Украины надежным стратегическим партнером. Уверен, что сотрудничество Азербайджан-Украина и в будущем будет характеризоваться высокой динамикой», — отметил он.

П.Порошенко пожелал И.Алиеву крепкого здоровья и успехов на высоком государственном посту.

Minval.az