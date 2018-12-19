Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» реализовал свой первый зимний трансфер.

Как передает «Азериспорт», ряды команды пополнил бразильский форвард Рейналдо. С ним заключен контракт на 2,5 года. Рейналдо уже выступал за «Карабах» в 2013-2016 годы, проведя 87 матчей и забив 43 гола.

«Я счастлив вернуться в свой дом. Мои лучшие годы карьеры прошли здесь. С нетерпением жду, когда вновь выйду на поле в форме «Карабаха». Для этого сделаю все, чтобы быть в хорошей форме. Для меня руководство клуба, тренеры, болельщики и все сообщество «Карабаха» являются родными. Я пришел сюда приносить пользу команде и добиваться с ней новых успехов», — заявил Рейналдо.

Minval.az