В подразделениях армянской армии, расположенной на оккупированных территориях Азербайджана, растет число погибших и раненых в небоевых условиях по причине самоуправства и беззакония, говорится в сообщениях армянских СМИ.

Согласно сообщениям, распространенным в последнее время на армянских сайтах и в социальных сетях, стало известно, что за 15 дней декабря армия неприятеля, с учетом погибших и раненых, потеряла 17 человек.

Из полученных сведений становится ясно, что семь военнослужащих армянской армии погибли по причине снежных обвалов, ДТП и других причин, а 10 военнослужащих неприятеля получили тяжелые ранения в результате нарушения правил безопасности, суицида, взрыва мины и других происшествий.

Большинство погибших и раненых составляют офицеры и военные-контрактники.

Minval.az