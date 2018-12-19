Ветеран азербайджанского футбола Вели Гасымов поделился с изданием «Азериспорт» своим мнением относительно будущего главного тренера национальной сборной.

«Кто нужен сборной Азербайджана? Понятно, что новым тренером будет иностранец. В таком случае, надеюсь, выбор падет на опытного тренера, который уже работал на уровне сборной и с молодыми футболистами. Не буду поименно перечислять возможных кандидатов. Я уверен, АФФА найдет нужного человека. Сборная попала в непростую группу отборочного этапа ЕВРО-2020, и нам нужно прибавлять. К тому же, по ходу цикла. У будущего тренера будет мало времени на раскачку.

Но я знаю точно, что тренеры уровня Жозе Моуринью нам ничем не помогут. Возьмем хотя бы самого португальского специалиста. Нам такой тренер не нужен. От него не будет никакой отдачи. Нам нужен специалист, который будет обращать внимание и на молодых игроков. Моуринью львиную часть своей карьеры работал со «звездами». Он не сможет работать с командой уровня сборной Азербайджана», — заявил Гасымов.

Minval.az