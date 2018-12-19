Собеседник Minval.az– профессор Западно-каспийского университета, политолог Фикрет Садыхов.

— Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о достижении взаимопонимания с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в ходе переговоров по Карабаху. Как считаете, о каком взаимопонимании между Баку и Ереваном может идти речь?

— Я думаю, тут имелось в виду согласие сторон продолжить переговоры без привлечения третьей стороны. Новые армянские власти неоднократно говорили, что к переговорному процессу должна быть подключена третья сторона, мол, Ереван за Карабах никаких проблем решать не будет. Этот номер не прошел. Карабахские сепаратисты в переговорах не принимают участия. Баку не допустит участия в переговорах какой-либо третьей стороны.

Вторым фактором является то, что армянская сторона все-таки идет на переговоры с Баку, соглашается на встречу глав МИД стран. Более того, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на различных международных площадках пытается заговорить с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, используя даже самую незначительную возможность. В целом пока нет серьезных оснований для того, чтобы озвучить оптимистические и далеко идущие выводы по поводу решения конфликта. Должны быть приложены усилия к тому, чтобы использовать всевозможные варианты для освобождения оккупированных со стороны Армении территорий Азербайджана.

— В последнее время армянские СМИ и эксперты гадают по поводу «рокировки» на Газах-Акстафинском направлении. Они не скрывают обеспокоенности в связи с этим, и озвучивают различные версии о том, почему Азербайджан, заменил регулярные войска на пограничников, на этом участке фронта. Как вы прокомментируете это?

— В идеале охраной государственной границы занимаются пограничные войска. Понятно, что мы находимся в состоянии войны с Арменией, однако мы действуем в правильном направлении. В определенном смысле – это военно-политический жест со стороны Азербайджана. Во-вторых, наши пограничники оснащены не менее современным оружием, чем подразделения Минобороны. Они в состоянии оберегать страну и защищать рубежи родины.

Все это говорит также о том, что мы не собираемся, как это утверждают в Ереване, захватывать часть территории Армении. Мы всего лишь защищаем свои земли. А каким образом мы делаем это – уже наше дело. Главное, чтобы защита эта была надежной.

— В последнее время наблюдается напряженность между Ереваном и сепаратистами в Ханкенди. Помимо этого, в СМИ все чаще мелькают сообщения об участившихся случаях гибели или ранений армянских военнослужащих в Карабахе. Как вы считаете, о чем все это свидетельствует?

— То, что большинство раненых и погибших военных – выходцы из Армении еще раз доказывает, что нашу землю топчет сапог армянского солдата, а не «военнослужащих Армии обороны НКР». Происходящее говорит о том, что между новыми властями Армении и режимом в Ханкенди возникли разногласия.

После прошедших парламентских выборов в Армении, Пашинян и его сторонники нацелены на то, чтобы привести туда к «власти» своих единомышленников, лояльных новым властям. Не секрет, что тот же Бако Саакян и его приспешники являются ставленниками «карабахского клана» в лице Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна.

Отставка т.н. «министра обороны НКР» первая ласточка, за которой последуют другие «отставки» в рядах сепаратистов. В ближайшее время можно ожидать отставки большинства из тех, кто сегодня представлен в руководстве сепаратистского режима в Нагорном Карабахе.

— Ряд армянских экспертов предложили провести референдум и определиться — признать «независимость» сепаратистского режима или присоединить оккупированные азербайджанские территории к Армении. Как думаете, насколько реально такое развитие событий?

— Подобные заявления могут озвучить лишь политические недоумки. Если существует формат МГ ОБСЕ, факт признания территориальной целостности Азербайджана, ведутся многолетние переговоры по определению статуса Нагорного Карабаха, освобождения азербайджанских территорий от оккупации, то какие могут быть решения по поводу присоединения Карабаха к Армении или же признания «независимости» сепаратистского образования. Такой подход рушит всю конструкцию переговорного процесса. Тогда вообще, выходит, что нет смысла в существовании МГ ОБСЕ, и в целом, проведения самих переговоров. Если армянская сторона пойдет на это, то они развяжут тем самым нам руки. Мы примем окончательное решение в связи с создавшейся ситуацией. Они должны понимать это. Если в Армении сохранились хоть мало-мальски здравомыслящие политики, то они должны понять, что, прежде всего, нанесут этим удар по своим интересам. В этом случае мы может отказаться от проведения переговоров и изменить свою тактику, сменить мирный дипломатический процесс на военно-политический, а на это вряд ли согласится официальный Ереван. Они понимают, что в этом случае ничего не выигрывают. От того, что они признают «независимость» сепаратистов или же присоединят эти территории к Армении, ничего не изменится. Суть остается той же – «независимость НКР» не признают даже самые отдаленные тихоокеанские острова. Подобными действиями Ереван создаст для нас возможность применения других методов решения этой проблемы.

Бахтияр Сафаров

Minval.az