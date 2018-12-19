На днях информационный ресурс — 1news.az — распространил новость под заголовком: «Москва работает над налаживанием диалога между Ереваном и Баку – Посол РФ». Привел и две цитаты: «Россия работает над созданием возможностей прямого диалога между Арменией и Азербайджаном по Карабаху» и «Наша позиция неизменна, Сергей Лавров это еще раз подтвердил, мы намерены продолжать работать в формате Минской группы ОБСЕ. Мы исходим из безальтернативности мирному решению на основе согласия двух сторон». И уточнил: такие заявления в ходе своей пресс-конференции в Ереване сделал посол РФ в Армении Иван Копыркин.

На первый взгляд, ничего экстраординарного. «Информационное пространство» Азербайджана и Армении далеко не изолировано, особенно его русскоязычный «сегмент», и то, что говорится в Ереване, очень быстро цитируют и читают в Баку. Тем более что пресс-конференции посла транслировали в Интернете, и шла она на русском языке. Да и посол Копыркин в очередной раз подтвердил справедливость известной цитаты, что «дипломат трижды подумает, прежде чем ничего не сказать».

Только вот…почему не слышно посла РФ в Азербайджане господина Михаила Бочарникова? В самом деле, конец года — это традиционное время подведения итогов вообще и «итоговых пресс-конференций» в частности. Именно такую итоговую пресс-конференцию провел и господин Копыркин. А вот господин Бочарников…держит паузу. И это не только теперь. Посольство РФ в Азербайджане не проводит пресс-конференций, не откликается на запросы об интервью. Журналистам приходится довольствоваться только ситуациями, когда на каком-либо мероприятии посла удается, простите за профессиональную лексику, «поймать на диктофон».

Быть может, российским дипломатам нечего сказать? Или посол только недавно приступил к своим обязанностям, ему надо «осмотреться», освоиться и подготовиться? Вряд ли. Нынешний глава дипмиссии РФ в Азербайджане Михаил Бочарников вручил верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву еще 10 июня. Достаточный срок, чтобы войти в курс дела. К тому же за это время произошло много такого, о чем можно было бы рассказать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дважды побывал в России. Нашу страну посетил президент РФ Владимир Путин. Совсем недавно завершился очередной визит в Азербайджан министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Огромное, если честно, поле для комментариев. И это не считая конкретных аспектов сотрудничества, азербайджанских инвестиций в Россию, в том числе в неспокойный Дагестан, у ворот которого инвесторы не сказать чтобы отпихивают друг друга локтями…Да и прокомментировать интригу, которая закрутилась вокруг назначения генсека ОДКБ, не помешало бы. Но российская дипмиссия молчит.

Есть, конечно, вероятность, вернее, опасность, что российским дипломатам в Азербайджане могут задать и не самые удобные вопросы — например, по поводу очередного целевого кредита, выделенного Россией Армении на покупку оружия. Более того, совсем недавно визит в Россию «президента Нагорного Карабаха» Бако Саакяна вызовал нешуточный дипломатический скандал между Баку и Москвой. Более того, в Азербайджане несколько раз не без оснований выражали возмущение хамскими — иначе не скажешь — заявлениями госпожи Захаровой. И это не считая скандальных «утечек» вроде сообщения «Коммерсанта» об отказе Москвы продать Азербайджану противокорабельный береговой ракетный комплекс «Бал-Э».

Только вот откроем страшную тайну: профессия дипломата в том и состоит, чтобы, во-первых, излагать позицию собственной страны, а во-вторых, «развязывать узелки», «сглаживать углы» и отвечать на неудобные вопросы. Потому как — откроем еще одну тайну — от молчания российской дипмиссии вопросы никуда не исчезают, а вот российских ответов на них не звучит. Со всеми вытекающими.

И что же — в посольстве РФ всего этого не понимают? Здесь не в курсе, что работа с прессой — это для дипломата не роскошь и не хобби, а прямая обязанность? Тем более если работать приходится не в Центральноафриканской республике или Южном Судане, а в такой стране, как Азербайджан? Или…российских дипломатов вообще не заботит, что об их стране думают в Азербайджане, и считают, что работать с местной прессой — это ниже их достоинства?

Наверное, здесь можно было бы посоветовать российским дипломатам проявлять больше открытости, не забывать, что прессу не зря называют «четвертой властью», и поставить точку, если бы не одно обстоятельство. Россия, чьи дипломаты с упоением «ставят в игнор» азербайджанскую прессу, вообще пребывает в полной уверенности, что Москва может вести политику на азербайджанском треке, не принимая в расчет мнение, интересы и даже государственный суверенитет Азербайджана. И эта уверенность проявляется во многом, начиная от политических решений, вроде оружейных подарков Армении, и заканчивая выходящими за рамки дипломатической этики заявлений госпожи Захаровой. И вот на этом фоне молчание российского посольства уже превращается в весьма красноречивый «месседж». Содержание которого отнюдь не работает на позитивный имидж России в Азербайджане.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az