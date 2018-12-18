Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы сегодня вновь единогласно избран председателем правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ (МФГС).

Избрание состоялось на совместном заседании правления фонда, Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ (СГС) и Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ), прошедшем в московской штаб-квартире МФГС, пишет ТАСС.

В заседании участвовали сопредседатель правления МФГС, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, председатель Совета по гуманитарному сотрудничеству, помощник президента Таджикистана Абдуджабор Рахмонзода и другие члены руководящих органов гуманитарного сотрудничества СНГ.

«Стабильность не мешает развитию», — заявил Швыдкой, поздравляя Полада Бюльбюль оглы с очередным избранием председателем правления МФГС.

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