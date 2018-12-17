Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе обсуждений с президентом России Владимиром Путиным постоянно поднимал проблему поставок российского оружия в Азербайджан. Об этом сказал агентству «Арменпресс» пресс-секретарь Пашиняна Арман Егоян, комментируя высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко.

«К сожалению, г-н Лукашенко продолжает практику огласки деталей закрытых обсуждений. Он в очередной раз говорит то, что он сказал, а не то, что ему ответил и.о. премьер-министра», — отметил Егоян.

Никол Пашинян в ходе обсуждений с Путиным постоянно, а на упомянутой Лукашенко встрече, в частности, поднимал вопрос продажи оружия Азербайджану. Он также подчеркнул, что Армения настроена на продолжение обсуждений в ОДКБ по поводу выполнения странами организации своих союзнических функций.

Как сообщал Minval.az, ранее Лукашенко на встрече с российскими журналистами рассказал, как на саммите лидеров СНГ спросил у Пашиняна, почему тот критикует Беларусь из-за поставок оружия Баку, но хранит молчание по поводу того, что Россия занимает первое место по объемам продажи вооружений Азербайджану.

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