Продолжают выходить фрагменты интервью президента Беларуси Александра Лукашенко представителям СМИ России.

В рамках интервью лидер Беларуси поведал журналистам о своем разговоре с Николом Пашиняном:

«При Путине я ему сказал… Было же СНГ потом… Ильхам (Алиев — президент Азербайджана — прим.ред.) был там и так далее. Я говорю: Никол, давай поставим точки над i. Кто первое место в торговле с Азербайджаном занимает по торговле оружием? Кто? Россия. Я говорю, а чего ты язык засунул? Скажи ему. Покритикуй Владимира Владимировича. А, боишься? А второе место кто? Израиль. А третье кто? Турция. А четвертое — с учетом «Полонезов», наверное мы. Четвертое-пятое — мы. «Полонезов нет» — будет десятое. Ну чего ты нападаешь на Беларусь? Нападаешь на своих, чтобы чужие поняли? Ну, я говорю — ты скажи, я буду молчать. Вот такой шел разговор», — заявил Лукашенко.



Minval.az