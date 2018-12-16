Перед судом предстанет гражданин Азербайджанской Республики, обвиняемый в покушении на незаконный сбыт марихуаны, сообщили изданию »Вести Подмосковья» в пресс-службе городской прокуратуры.

33-летний мужчина, согласно версии следствия, входил в состав организованной преступной группировки, которая распространяла наркотики на территории Москвы. Арестованный закупил у неустановленного лица 2 килограмма марихуаны и собирался его сбыть.

Личность продавца пока не установлено, но в его отношении возбуждено отдельное уголовное дело.

Совершить сделку азербайджанцу не удалось — его арестовали, а наркотик изъяли из незаконного оборота.

Уголовное дело будет разбираться Кунцевским районным судом Москвы. Пока обвиняемый лишь заключен под стражу.

Minval.az