13 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Приветствуя министра иностранных дел России, президент Ильхам Алиев сказал:

— Уважаемый Сергей Викторович, я очень рад Вас видеть в Азербайджане. Добро пожаловать.

Ваш визит – это хорошая возможность обсудить важные вопросы нашего двустороннего сотрудничества, тем более накануне Нового года, с тем, чтобы наметить планы нашей совместной работы на 2019 год, а также проанализировать, что было сделано в этом году.

Должен сказать, что 2018 год был очень плодотворным в деле развития наших отношений, много было встреч на высшем уровне, и в том числе мой визит в Россию в начале сентябре и визит президента России Владимира Владимировича Путина в конце сентября в Азербайджан. В рамках этих визитов мы обсудили очень важные вопросы нашего взаимодействия, наметили пути дальнейшего сотрудничества. Также было подписано много документов, которые, уверен, будут успешно реализованы. Это придаст дополнительную динамику нашим отношениям.

Мы очень активно взаимодействуем в международных структурах. Буквально недавно, неделю назад, состоялся неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. Это было очень важное событие для консолидации деятельности членов организации. В этом году сформирован новый состав межправкомиссии, который активно начал работу, буквально в ближайшее время встретится. Также сформирован новый состав Российско-азербайджанского делового совета. То есть, мы уже придали динамику торгово-экономическим связям, инвестиционным проектам, и думаю, что результаты будут очень хорошими.

Конечно, мы сегодня обсудим также вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Мы надеемся, что 2019 год даст новый импульс процессу урегулирования и, конечно, рассчитываем на усилия России как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.

Во многих сферах мы активно взаимодействуем. Я хотел бы также с удовлетворением отметить результаты нашей деятельности по созданию коридора «Север-Юг». Мы активно взаимодействуем в этом направлении, соответствующие транспортные структуры очень плодотворно работают, мы видим уже хорошие результаты в этом году, и совместными усилиями с нашими другими партнерами и соседями будем продвигать этот проект с тем, чтобы он как можно скорее завершился.

И последнее, что хотел бы сказать в присутствии прессы — это о нашем гуманитарном сотрудничестве. Как Вы знаете, недавно в Баку был проведен очередной Бакинский гуманитарный форум под патронатом президентов России и Азербайджана. Президент Владимир Путин послал послание участникам форума, и это — важная международная площадка для обсуждения гуманитарных вопросов.

Minval.az