Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас дал согласие на переход в «Милан» зимой.

Контракт испанца истекает следующим летом и «Милан» называли одним из главных претендентов на игрока, поскольку Дженнаро Гаттузо рассчитывает укрепить центр поля в январское трансферное окно.

Издание Calciomercato утверждает, что Фабрегас с радостью примет предложение о переезд на «Сан-Сиро», так как хочет играть чаще, но наставник «Синих» Маурицио Сарри категорически против ухода 31-летнего хавбека.

Сам Фабрегас требует от «Челси» пролонгировать контракт на более длительный срок, с чем лондонцы не спешат соглашаться.

По слухам «Милан» готов заплатить за испанца в январе 8 млн. евро, при этом «Челси» просит 12 млн. евро, а также внести определенную ясность в ситуацию с будущим Тьемуэ Бакайоко, который выступает за «Россонери» на правах аренды с опцией выкупа в конце сезона за 40 млн. евро.

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