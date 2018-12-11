Правозащитницу Людмилу Алексееву кремировали, согласно ее воле, прах будет захоронен в США по решению родственников, сообщил РИА Новости член Московской Хельсинской группы Валерий Борщев.

«Кремация состоялась, но захоронения не будет. Дети заберут с собой урну, они ее увезут в Америку и там похоронят», — сказал Борщев.

Церемония прощания с Алексеевой, ушедшей из жизни в минувшую субботу в возрасте 91 года, прошла во вторник в Центральном доме журналиста в Москве. Проститься с правозащитницей приехал президент России Владимир Путин.

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