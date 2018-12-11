В Баку совершено чудовищное преступление — арт-директор Buta Palace Тахвели Рамиз Парвиз оглу в результате спора сбросил свою жену с балкона на пятом этаже 14-этажного дома, сообщили Sputnik Азербайджан в Управлении полиции Насиминского района.

Преступление было совершено в ночь с девятого на 10 декабря в 381-м квартале Насиминского района Баку, где проживает Тахвели. Убитой является его супруга — Тахвели Аделя Азер гызы, 1988 года рождения.

Как отметили правоохранители, мужчина не пытался скрыться и после совершения преступления покорно ждал прибытия полиции.

В ходе предварительного допроса Тахвели признался, что совершил убийство, находясь под воздействием наркотиков. По словам Тахвели, он курил марихуану и экспертиза подтвердила сей факт.

Согласно предварительным результатам расследования, приблизительно в три часа ночи 10 декабря супруги вышли на балкон для выяснения отношений, так, чтобы дети не слышали. Отметим, что в этом браке воспитывались двое детей, старшая 10-летняя дочь страдает психическим отклонением.

В ходе ссоры муж обвинил жену в недопонимании — в последнее время конфликты между супругами участились. Женщина пыталась возразить мужу, и в этот самый момент он, не совладав с собой, совершил преступление.

Во время обыска в машине задержанного полицейскими была обнаружена одна спичечная коробка марихуаны общим весом 5,647 грамма.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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В Баку мужчина убил свою супругу.

Как сообщает Report, инцидент произошел в квартале 381, на улице Р.Бейбутова в Насиминском районе.

Проживающий по указанному адресу Рамиз Пярвиз оглу Тахвели сбросил с пятого этажа здания свою супругу Аделю Азер гызы Тахвели 1988 г.р. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В результате проведенных оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления Р.Тахвели. Выяснилось, что вследствие приема наркотических средств у Р.Тахвели возникли проблемы с психикой.

По факту в Насиминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, ведется следствие.

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