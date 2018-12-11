Президент Азербайджана Ильхам Алиев является одним из самых популярных государственных деятелей постсоветского пространства по количеству подписчиков в социальной сети Instagram, передаёт во вторник Trend со ссылкой на исследование «Мировые лидеры в Instagram» (World Leaders on Instagram) международного пиар-агентства BCW (Burson Cohn & Wolfe).

В рамках исследования были проанализированы 426 государственных аккаунтов в социальной сети Instagram, включая учётные записи президента и Министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно исследованию, в первую пятёрку на постсоветском пространстве вошли аккаунты премьер-министра России Дмитрия Медведева с 2,91 миллиона подписчиков, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 831,7 тысячи подписчиков, президента Азербайджана Ильхама Алиева с 236,7 тысячи подписчиков, президента Украины Петра Порошенко с 123,6 тысячи подписчиков и премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева с 77,9 тысячи подписчиков.

В мировом рейтинге на первом месте расположился Instagram аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди с 15 миллионами подписчиков, далее следует аккаунт президента Индонезии Джоко Видодо с более 12 миллионами подписчиков и президента США Дональда Трампа с более 10 миллионов подписчиков.

Отметим, что аккаунт президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана расположился на шестом месте в мировом рейтинге с 4,35 миллиона подписчиков.

Согласно исследованию, за последний год в учётной записи президента Азербайджана было размещено 142 поста, из которых 139 с фотографией и три с видео. В общей сложности посты набрали более 1,038 миллиона лайков и 2859 комментариев. Аудитория аккаунта президента Азербайджана выросла на 65420 человек подписчиков, составив в общей сложности 236749 пользователей.

Minval.az