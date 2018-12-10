Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил, что у его страны нет желания становиться членом НАТО.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы не смотрим на то, чтобы становится членом НАТО», — сказал Пашинян на пресс-конференции.
Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил, что у его страны нет желания становиться членом НАТО.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы не смотрим на то, чтобы становится членом НАТО», — сказал Пашинян на пресс-конференции.
Дата: 2018/12/10 19:16
Раздел: Бывший СССР, Мир
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