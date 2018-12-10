Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил, что у его страны нет желания становиться членом НАТО.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не смотрим на то, чтобы становится членом НАТО», — сказал Пашинян на пресс-конференции.

Minval.az