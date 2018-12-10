Помидоры с жизнеспособными личинками южноамериканской томатной моли впервые были обнаружены в Томске, сообщает областное управление Россельхознадзора.

«Сотрудниками управления Россельхознадзора по Томской области при осуществлении досмотра поступившего из Азербайджана подкарантинного груза — томатов свежих черри, выявлен опасный карантинный объект — южноамериканская томатная моль», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проверки в указанной продукции были обнаружены жизнеспособные личинки.

120 килограммов продукции были уничтожены сотрудниками Томской таможни и представителями ООО ЕвроЛогистик, в адрес которой был поставлен груз.

Minval.az