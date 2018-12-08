Как будут развиваться события после парламентских выборов в Армении?

Саммит СНГ в Санкт-Петербурге завершен, и по причине своего «неформального» характера в его итогах нет ни заключительного коммюнике, ни подписанных соглашений.

Еще до официального старта встречи лидеров СНГ в Санкт-Петербурге помощник президента РФ Юрий Ушаков проинформировал журналистов, что «состоится неформальная беседа, в которой каждый участник СНГ может поднять любой вопрос», и пройдет она «в формате дружеского обеда». В Москве отдают себе отчет, что сохранять СНГ в виде работающего формата не получается, публично объявлять о его роспуске не хочется, и саммиты СНГ превращают в неофициальные переговоры вроде встреч «семерки», откуда Россия вылетела после аннексии Крыма.

Но, как и в Душанбе, главной дипломатической новостью саммита в «Северной Венеции» стала встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как поясняют в администрации президента АР, «в процессе беседы обсуждения велись вокруг вопросов продолжения активных переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и укрепления режима прекращения огня». Как отметили в АП, на линии соприкосновения войск и вдоль государственной границы наблюдается относительное спокойствие, что создает очень хороший фон для ведения субстантивных и интенсивных переговоров, но в то же время подчеркнули: «Это вовсе не должно приводить к замораживанию конфликта или же к сохранению недопустимого статус-кво». Как подчеркивают в Баку, «в рамках переговоров по урегулированию конфликта должны быть восстановлены территориальная целостность и суверенитет в рамках признанных на международном уровне границ». Кроме того, по официальным данным, в ходе беседы И.Алиев и Н.Пашинян также обсудили вопрос взаимного обмена удерживаемых лиц между Азербайджаном и Арменией. Но здесь, судя по всему, договориться не удалось — Армения продолжает тактику государственного террора и использует незаконно удерживаемых в Карабахе заложников как средство шантажа, пытаясь вынудить Азербайджан вести переговоры об их освобождении не с Ереваном, а с марионеточным оккупационным режимом в Ханкенди. Об этом проговорился не кто иной, как Никол Пашинян: «Мы говорили об обмене пленными. К сожалению, не достигли согласия, но обсуждения продолжатся. Они предлагают «всех на всех». Но здесь есть проблема, поскольку мы должны обсудить этот вопрос с руководством «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az)».

Затем роль ньюсмейкера взял на себя Арман Егоян, пресс-секретарь Пашиняна, который сообщил журналистам, что и содержательного обсуждения урегулирования конфликта тоже не состоялось.

Впрочем, по обе стороны линии фронта понимают: Армения готовится к досрочным парламентским выборам, и лишь после их завершения можно будет о чем-то говорить. А пока что остается ждать и по возможности не допускать спонтанного обострения ситуации.

Но вот после этих самых выборов для Никола Пашиняна наступит «момент истины». Есть, конечно, оптимистичный сценарий: Никол Пашинян, человек демократических убеждений, вождь народной революции, благодаря своей популярности получит реальный выборный мандат, сформирует правительство, и тогда…Но в реальности в Армении закрутился нешуточный «клубок» политических интриг. Свою игру ведут «республиканцы». Против Никола Пашиняна открыто разыгрывают «карабахскую карту» и обвиняют его в попытке «сдать территории». Особую активность здесь проявляет Давид Шахназарян, руководивший спецслужбами Армении во времена Тер-Петросяна. Его уже вызывали в «родную» для него СНБ, но удалось ли Николу Воваевичу таким образом заставить Шахназаряна замолчать — вопрос открытый. Более того, принудив Шахназаряна к молчанию, Пашинян не «перечеркнет» его заявлений. Но даже если уличная популярность сработает, и выборы Никол Воваевич выиграет, период «политической турбулентности» в Армении может и не закончиться. Повторный арест Роберта Кочаряна — верный показатель неуверенности команды Пашиняна в своем политическом будущем. О том, что новый парламент может и не дожить до конца своего конституционного срока, в Ереване говорят в открытую, прежде всего в партии «Сасна Црер», созданной профессиональными террористами. И мало сомнений, что они могут вновь взяться за оружие, особенно если Никол Пашинян даст повод для обвинений в намерении «сдать Карабах». Наконец, свою игру вела и ведет Россия, у которой Пашинян явно не в фаворитах. При таком раскладе настоящий «государственный экзамен» Николу Воваевичу придется сдавать уже после выборов. И вот тут оптимизма куда меньше, чем в случае с электорально-уличной популярностью. Эффектно «свалив» режим Сержа Саргсяна, на посту главы правительства Пашинян по сути дела занят «серийным производством ляпов» что во внутренней политике, что во внешней, от обещаний «закатать в асфальт» и скандальных «прослушек» телефонных разговоров до скандала вокруг поста генсека ОДКБ. Стоит ли в этой ситуации рассчитывать на него как на многообещающего и конструктивного переговорщика — вопрос риторический. Впрочем, это тот случай, когда уместно слегка перефразировать знаменитую фразу, авторство которой приписывают Сталину: «У меня нет для вас других армян, товарищ Чичерин!». Так или иначе, в Баку ждут поствыборного развития событий. Но что собирается делать после выборов сам Пашинян? Он готов к серьезным переговорам по существу? Или..?

В случае «или» вариантов немного. «Тянуть резину» при нынешнем раскладе — шаг к новой войне, которая уже не будет «калькой» с боевых действий первой половины девяностых. Вряд ли в команде Пашиняна этого не понимают. Другое дело, что здесь рассчитывают воевать с Азербайджаном руками России. Во всяком случае, то продолжение, которое тема генсека ОДКБ, несмотря на официальную отмену саммита ОДКБ, получила в Санкт-Петербурге, дает повод для далеко идущих предположений.

Напомним: президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что вопрос с генсеком ОДКБ практически решен, и этот пост займет представитель Беларуси.

«Мы неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ. И в принципе решили проблему назначения генерального секретаря, — сказал белорусский лидер. — Мы договорились по схеме и по системе, как произойдет это назначение — индивидуальное собеседование с каждым руководителем в ОДКБ, и они подписывают это решение». В Ереване тут же взвились: а мы своего согласия еще не дали! «Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе [назначения нового генсека] не претерпела никаких изменений», — цитирует агентство «Новости-Армения» Армана Егояна, пресс-секретаря и.о. премьер-министра Армении.

Возможно, что в Армении «скандалят по инерции» и спасают лицо — правда, не очень успешно. Как иронично замечает «Московский комсомолец», армянский лидер, который «за месяц, минувший с последней встречи, успел не только рассориться с президентами Белоруссии и Казахстана, но и поспорить с Москвой», резко сменил модель поведения. По словам «МК», «размахивать шашкой г-н Пашинян пока способен только у себя в Ереване. На открытом для прессы заседании высшего Евразийского экономического совета, где присутствовали обидчики, он вел себя тише воды ниже травы». По словам «МК», Пашинян «зубрам интеграции проиграл дважды»: и следующий саммит ЕАЭС пройдет не в Ереване, а в Астане, и пост генсека ОДКБ все же займет представитель Беларуси.

Но в те же дни на встрече с армянской общиной Санкт-Петербурга заявил, что должность генсека ОДКБ для Армении не так уж и важна: «Нам нужно знать, на кого рассчитывать, на кого – нет. Убежден, что ОДКБ способна не допустить попыток Азербайджана решить карабахский вопрос военным путем. Теперь вопрос: намерена ли ОДКБ использовать этот инструмент? Для нас это вопрос стратегической важности. Вопрос генсека в данном случае отходит на второй и третий план», — цитирует его «Еркрамас». Как бросил Пашинян, пусть на посту генсека «навсегда будет представитель Беларуси», главное, чтобы Армению прикрыли в Карабахе.

А вот это уже не позволяет исключать, что в обмен на свое согласие поддержать кандидата от Беларуси на пост генсека ОДКБ в Ереване рассчитывают получить от России дополнительные «военно-политические» гарантии именно на случай возобновления военных действий в Карабахе. И если вспомнить нервную реакцию Москвы на заявления Джона Болтона, что от Никола Пашиняна после выборов Вашингтон ждет «решительных шагов» в урегулировании, то такая версия вовсе не выглядит бредовой. Так что «момент истины» после выборов в Армении может наступить не только для Еревана, но и для Москвы. Которой лучше не забывать, что на дворе уже не начало девяностых, линию фронта держат уже не добровольческие батальоны, внимание мирового сообщества к Южному Кавказу возросло, а сама она находится в статусе мирового изгоя. Так что, даже если очень хочется «показать, кто в доме хозяин», не стоит повторять сценарии поведения 366-го полка.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az