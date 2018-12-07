Слова, сказанные министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым четвертого декабря в ходе интервью на государственном телеканале в связи с укреплением маната, вполне ясны и понятны, и интерпретировать их как анонс девальвации является либо сознательной провокацией, либо же дилетантским подходом. Об этом сказал пресс-секретарь министерства финансов Азербайджана Маис Пириев.

Он отметил, что некоторые эксперты и экономисты, вычленяя определенную часть из контекста, сознательно или несознательно в социальных сетях и на ряде сайтов попытались исказить суть сказанного министром. Однако противоречивое и провокационное отношение к словам министра в связи с укреплением маната через несколько дней после обсуждения бюджета 2019 года со стороны опытного политика, члена комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Вахида Ахмедова вызывает только сожаление.

«В ходе выступления министр отметил, что резкое, чрезмерное укрепление курса маната сказывается на деятельности внутреннего производителя, создает привлекательные условия для импорта, что не в интересах азербайджанского государства. Именно поэтому в качестве составной части целенаправленных экономических реформ, осуществляемых в последние годы под руководством главы государства, принято новое бюджетное правило, чтобы посредством этого правила государством регулировались продажи на внутреннем валютном рынке поступлений в иностранной валюте от нефтяного сектора в установленных государственным бюджетом рамках. Потому что еще большее использование излишних нефтяных поступлений создает давление для укрепления курса маната. А это, как отметил министр, отрицательно влияет на экспорт, приводит к росту импорта, что невыгодно для национального производства, в том числе для тех, кто занимается экспортом. Поэтому для устранения этих негативных воздействий расходы государственного бюджета должны быть сохранены в установленных рамках», — цитирует Пириева агентство Тренд.

Он подчеркнул, что достигнутая на сегодня макроэкономическая стабильность и ее сохранение в будущем связаны именно с соблюдением бюджетного правила, поддержкой бюджетной политикой монетарной политики, проводимой Центральным банком. А это в настоящее время обеспечивает, и будет обеспечивать и после этого сохранение стабильности курса маната.

Minval.az