Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Аарон Уэсс Митчелл в четверг заявил, что Вашингтон будет продолжать оказывать давление на Москву, чтобы российская сторона прекратила «агрессию на Украине». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Госсекретарь Помпео дал ясно понять еще летом в заявлении по Крыму о том, что США будут продолжать применять меры против России до тех пор, пока Москва полностью не выполнит минские соглашения и пока не вернет контроль над Крымом Украине», — сказал он на заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ в Милане.

А.У.Митчелл также призвал Россию освободить задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе моряков и вернуть Украине ее корабли.

«Мы призываем Россию прекратить ее агрессию на Украине, освободить задержанных моряков и суда, вернуть контроль над Крымом Украине и прекратить притеснение невооруженных гражданских наблюдателей ОБСЕ», — отметил он.

Minval.az