Официальный Ереван опроверг заявления Александра Лукашенко о том, что пост генсека ОДКБ займет представитель Беларуси. Ранее об этом сказал Лукашенко в интервью российским СМИ после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Как отметил Sputnik Армения пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян, вопрос назначения генерального секретаря ОДКБ еще не решен.

«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.

Minval.az