Армению не могут обвинить в невыполнении союзнических обязательств в рамках ОДКБ. Об этом сказал и.о. премьера Никол Пашинян на встрече с армянской общиной в Санкт-Петербурге, передает ереванский «Спутник».

По его словам, должность генерального секретаря Организации, вокруг которой сейчас идут обсуждения, является всего лишь поводом выявить проблемы, связанные со взаимными обязательствами государств-участников ОДКБ.

«Нам нужно знать, на кого рассчитывать, на кого – нет. Убежден, что ОДКБ способна не допустить попыток Азербайджана решить карабахский вопрос военным путем. Теперь вопрос: намерена ли ОДКБ использовать этот инструмент? Для нас это вопрос стратегической важности. Вопрос генсека в данном случае отходит на второй и третий план», — отметил Пашинян.

По его словам, пусть на посту генсека «навсегда будет представитель Беларуси», но все обязательства должны быть выполнены. Позиция стран ОДКБ по Карабаху нуждается в проверке на предмет соответствия союзническому характеру отношений внутри структуры.

Пашинян считает, что Армении не нужны формальные статусы, ей нужны взаимные обязательства и их полноценное выполнение.

Minval.az