Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время заседания саммита Евразийского экономического союза обсудили вопросы ценообразования на газ. Прямую трансляцию из Санкт-Петербурга вел телеканал «Россия 24».

Лукашенко сказал, что для белорусских потребителей газ стоит 130 за тысячу кубометров, в то время как в соседних регионах России (например, в Смоленской области) — всего 70 долларов. В ответ на это Путин заметил, что если бы Россия продавала Белоруссии газ по рыночной цене, то она была бы не 130 долларов, а 200. Затем он предложил обсудить этот вопрос в закрытом режиме.

Minval.az