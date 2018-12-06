Американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor в недавно опубликованном материале сообщает, что в целях сдерживания России администрация Дональда Трампа в 2019 году предпримет шаги, направленные на усиление своего влияния в Восточной Европе, Центральной Азии и Закавказье. Материал приводится на сайте «Независимой газеты».

В первую очередь, как говорится в материале, внимание будет обращено на ближайших союзников Москвы – страны, входящие в состав Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза. Поскольку Беларусь оторвать от России сложно по объективным причинам, США намерены основные стремления направить на активизацию дипломатических усилий в Центральной Азии и в Закавказье. Но при этом Минск не будет оставлен без внимания. В качестве ближайшей задачи Белый дом определил для себя налаживание тесных взаимоотношений с Арменией.

Западные аналитики отмечают, что ОДКБ является слабым военно-политическим альянсом. Эксперты указывают, что сам договор должен быть пересмотрен и конкретизирован, в противном случае организация рано или поздно развалится. Начнем с того, что ОДКБ ни разу не оказывала военной поддержки ни одному из своих членов. В 2010 году правительство Киргизии обратилось с просьбой ввести войска для урегулирования внутреннего вооруженного конфликта, но получило отказ. Армении никто из союзников не помогает в войне за Нагорный Карабах. Даже когда азербайджанские диверсанты вторглись на территорию Тавушской области, Ереван остался без поддержки. Более того, союзники по ОДКБ – Россия, Беларусь и Казахстан продают Азербайджану (который воюет с Арменией) оружие. И все потому, что договор не содержит запрета для его участников на торговлю оружием с кем бы то ни было, говорится в материале.

Впрочем, как указывается, и Москва зачастую оказывается без поддержки своих ближайших друзей. За все это время из всех союзников только Армения сподобилась один раз направить в эту страну гуманитарную миссию.

Отмечается также, что Армения до недавнего прошлого считалась надежнейшим союзником России. Но в этом году там победила бархатная революция, чем воспользовались американцы и немедленно послали своего эмиссара Джона Болтона. Новый лидер Армении в ходе разговора с ним, услышав предложение закупать американское оружие, заявил: «Правительство страны не связано какими-либо ограничениями. И если от США поступит хорошее предложение, мы готовы его обсудить». Помимо этого было возбуждено уголовное дело против генсекретаря ОДКБ Юрия Хачатурова и местной дочки «Газпрома». Как следствие – отношения между Ереваном и Москвой моментально накалились.

Minval.az