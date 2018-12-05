Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления пресс-секретаря и.о. премьера Армении Никола Пашиняна Армана Егояна о саммите ОДКБ вызывающими беспокойство. Об этом Захарова заявила армянскому новостному интернет-порталу Tert.am.

Речь идет о заявлениях Егояна по поводу слов помощника президента России Юрия Ушакова, который сообщил накануне, что саммит ОДКБ 6 декабря в Санкт-Петербурге отложен по просьбе армянской стороны. ​

Егоян опроверг слова Ушакова. «Армения не выступала с предложением об отмене саммита ОДКБ в Санкт-Петербурге. Все было так, как об этом заявил 2 декабря журналистам и.о. премьер-министра Никол Пашинян», — приводил слова Егояна армянский интернет-портал 24News. 2 декабря Пашинян рассказал, что президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы предложил перенести саммит ОДКБ пока не будет достигнут консенсус в вопросе избрания нового генсека ОДКБ.

«Слова помощника президента России Ушакова не нуждаются в подтверждении, а заявления пресс-секретаря и. о. премьер-министра Армении вызывают беспокойство как по форме, так и по содержанию», — сказала Захарова.

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