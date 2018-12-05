Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила 5 декабря, что объявляет сухую голодовку. Об этом говорится в ее видеообращении, опубликованном на странице нардепа в Facebook

«Следователи Службы безопасности Украины шантажируют и давят на народного депутата, председателя «Общественно-политической платформы Надежды Савченко», требуя немедленного ознакомления с материалами дела адвокатов, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины», – сказано в сообщении.

Отмечается, что «в связи с этим Надежда Савченко как политический заключенный объявляет сухую голодовку до момента обеспечения прав и свобод согласно Конституции Украины и действующему законодательству».



Minval.az