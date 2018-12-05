В сети появилась запись телефонного разговора и.о. премьера Армении Никола Пашиняна с директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном. Они обсуждают арест бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, возможные последствия. Ванецян в частности говорит, что возможный арест Хачатурова может «осложнить отношения с русскими», пишет ереванский «Спутник».

«Давайте с Кочаряном завершим дело, потом посмотрим, что делать с Хачатуровым», — говорит Ванецян, на что Пашинян соглашается. Премьер говорит, что нужно с российской стороной предварительно обсудить, чтобы потом не было проблем.

Пашинян говорит, что он сейчас «как раз здесь, и поговорит на этот счет». Судя по всему, разговаривали они в тот момент, когда Пашинян находился в Санкт-Петербурге в конце июля, поскольку именно тогда было возбуждено уголовное дело против Хачатурова.

Ванецян в этот день несколько раз звонит Пашиняну. Во время одного звонка премьер-министр шепотом говорит, что он на заседании. Затем Ванецян сообщает ему, что русские весьма тяжело переживают арест Хачатурова.

«Ко мне приехали представители как разведки (потом Ванецян поясняет, что речь идет о представителях Службы внешней разведки – ред.), так и ФСБ. Они говорят, чтобы мы не делали этого. Говорят, хотя бы с поста главы ОДКБ снимите, потом арестуйте, иначе это нанесет урон авторитету ОДКБ», — говорит директор СНБ.

На это Пашинян спрашивает:

«А если уедет и не вернется больше?». Ванецян отвечает, что его никуда не отпустят.

Во второй части – разговор Ванецяна с директором Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном. С ним также обсуждается арест Хачатурова и экс-президента Роберта Кочаряна. Ванецян ему также высказывает свою озабоченность по поводу ареста Хачатурова. Он говорит, что обсуждал ситуацию с директором ФСБ, и «ситуация весьма сложная».

Minval.az