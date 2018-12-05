Президент РФ Владимир Путин заявил, что он не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании и нехитрой комбинации, связанной с украинской провокацией в Керченском проливе.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом», — сказал В.Путин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать отсутствие телефонного разговора с П.Порошенко, о котором просила украинская сторона, передает «Интерфакс».

«Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — пояснил президент РФ.

По его словам, П.Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».

«Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», — заявил В.Путин.

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