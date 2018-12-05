Кандидат в депутаты Армении, бывший директор Службы национальной безопасности Давид Шахназарян, баллотирующийся по списку Республиканской партии Армении, приглашен в Службу национальной безопасности с целью дачи объяснений насчет озвученных им ранее заявлений по Карабаху.

Сам Шахназарян заявил сегодня, что против него осуществляется политическое преследование.

На пресс-конференции он сообщил, что готовился сегодня посетить СНБ Армении в соответствии с приглашением, которое было ему передано вчера.

«Однако после того, как СНБ сегодня выступила с заявлением, мне там делать нечего. Я готовился заявить там, что против меня осуществляется политическое преследование, заказчиком которого является исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, который находится в отпуске», — отметил Д.Шахназарян.

Вчера Шахназарян провел пресс-конференцию, в ходе которой раскритиковал и.о. премьара Армении Никола Пашиняна и заявил о продвижении азербайджанской армии в Карабахе и Нахчыване.

Minval.az