На юго-западе Москвы задержан киллер Илья Шабанов, обвиняемый в совершении заказных убийств в Азербайджане, сообщаете телеграм-канал Mash.

Шабанова объявили в международный розыск в 2012 году после убийства бизнесмена Рауфа Гасанова, тело которого обнаружили в мае 2010 года на территории Хызинского района в 70 километрах севернее Баку. Киллеру инкриминировали покушение на жизнь с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

По данным следствия, в октябре 2009 года житель Баку Гасанов выехал из дома на своем автомобиле «Нисан-Теана» и не вернулся. 5 ноября автомобиль обнаружили сожженным в Губе, в 180 километрах к северу от столицы Азербайджана. Тело Гасанова обнаружили в мае в водоочистительном коллекторе.

Следствие установило, что другим участником убийства был глава издательского дома «Айна» Фархад Сулейманов. Его задержали в феврале 2010 года при попытке вылететь из страны из аэропорта Гейдар Алиев. После обысков у него на даче нашли пистолет итальянского производства и восемь патронов к нему.

В ходе следственных действий Сулейманов рассказал, что между убитым Гасановым и проживающим в Москве Мустафой Аслановым произошел спор при дележе 5 млн долларов, полученных от совместных сделок. Асланов решил убить бывшего партнера, и для этого отправил в Азербайджан своего знакомого Илью Шабанова.

31 октября 2009 года Шабанов встретился с Гасановым и Сулеймановым в Наримановском районе, привез его на дачу в поселке Горадиль и там застрелил. Чтобы замести следы, убийцы бросили тело в Самур-Абшеронский канал. После этого Сулейманов отвез автомобиль Гасанова в Губу и сжег.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Шабанова в Азербайджан. Сулейманов в 2012 году был приговорен к 14 годам лишения свободы.

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