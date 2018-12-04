Саммит глав государств-членов ОДКБ, запланированный на 6 декабря в Санкт-Петербурге, перенесен по просьбе армянской стороны. Об этом сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает Minval.az со ссылкой на Sputnik.

По его словам, свою просьбу армянская сторона объяснила предстоящими выборами в Национальное собрание. Он также добавил, что функции генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности продолжит выполнять Валерий Семериков.

Напомним, 2 декабря и.о. премьера Никол Пашинян сказал, что в ходе телефонного разговора президент России предложил не проводить саммит из-за сложившейся ситуации, после же в рабочем порядке обсудить решения. Пашинян отметил, что он согласился, поскольку считает, что правильно решать подобные вопросы в рабочем порядке.

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