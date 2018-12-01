Введение военного положения в десяти областях Украины — это превентивная мера, и его продления не потребуется. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

«Оно вводится впервые в новейшей истории Украины и сроком лишь на 30 дней. Это время будет использовано для того, чтобы уменьшить угрозы нам, укрепить нашу оборону и способность защитить граждан Украины от удара врага… Я заявляю, что мы сможем ограничиться перечисленными мероприятиями, и его продолжение, я надеюсь, не будет нужно», — отметил он во время передачи госконцерном «Укроборонпром» военной техники разным военным частям в Киевской области в субботу.

26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента, сроком на 30 суток. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе.

28 ноября 2018 Порошенко утвердил введение военного положения в Украине.

Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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