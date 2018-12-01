Стартовали продажи билетов на II Европейские игры «Минск-2019».

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Игр, жители любой страны смогут оформить билеты самостоятельно через сайт www.minsk2019.ticketpro.by. В Беларуси билеты можно также приобрести в кассах сети официального билетного оператора – компании «Тикетпро», а в Европе – через официальных реселлеров. В России билеты поступят в продажу 15 декабря на сайте официального билетного агента www.ponominalu.ru

Как сообщалось ранее, стоимость билета будет варьироваться от 5 до 50 белорусских рублей (2-20 евро — для иностранных граждан). Разработаны билеты нескольких категорий: Standard, VIP, на церемонию открытия (150-300 рублей) и церемонию закрытия (70 до 150 рублей).

Общее количество посадочных мест на трибунах во время II Европейских игр составит 375 тыс. с возможностью увеличения их до 535 тыс. в зависимости от спроса и популярности вида спорта. Общее количество спортивных сессий, на которые будет осуществляться продажа билетов, – 111.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в 9 видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

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