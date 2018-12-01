И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян посетит Санкт-Петербург 5-6 декабря, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальной встрече глав государств Содружества независимых государств.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил пресс-секретарь премьера Арман Егоян, передает Sputnik.

Кроме того, по некоторым данным, Пашинян примет участие в открытии нового здания генконсульства Армении. Сообщается также, что после церемонии планируется встреча с представителями армянской диаспоры в Санкт-Петербурге.

Minval.az