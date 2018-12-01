В Армении заявили о готовности назначить нового представителя страны на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. министра обороны Армении Давида Тонояна.
«Армения готова продолжить исполнять обязанности секретаря ОДКБ. То есть назначить нового представителя», — заявил он.
Тоноян отметил, что в ОДКБ не существует процедуры на случай прекращения деятельности генсека до окончания срока, однако она нужна.
При этом и. о. министра добавил, что Армения не видит предпосылок для выхода из ОДКБ.