Ужесточены наказания за употребление наркотика в общественных местах, на работе, в общественном транспорте, за вождение транспорта в состоянии наркотического опьянения вводится уголовная ответственность, передаёт Sputnik Грузия.

Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял пакет законодательных изменений, согласно которому употребление марихуаны в стране подвергнется жестким ограничениям.

Законопроект был разработан министерством внутренних дел Грузии в сентябре, а инициатором выступило правительство страны.

Согласно поправкам, употребление марихуаны запрещается в местах общественного скопления, общественном транспорте, школах и образовательных учреждениях и на прилегающих к ним территориям. Это будет считаться административным правонарушением, и размер денежного штрафа составит от 800 до 2 тысяч лари (от более 299 до порядка 750 долларов).

Кроме того, принятый закон запрещает употребление марихуаны и для лиц, не достигших 21-летнего возраста. Данное преступление также проходит по категории административных правонарушений и карается штрафом в размере от 500 до 1,5 тысячи лари (от более 187 до более 561 доллара).

Нельзя будет употреблять марихуану и на работе. Штраф за это составит от 1 тысячи до 1,5 тысячи лари (от более 374 до более 561 доллара).

Еще одно изменение, которое вошло в Кодекс административных правонарушений, подразумевает рост штрафов за популяризацию или рекламу марихуаны. Если ранее за это физических лиц штрафовали на 500 лари (более 187 долларов), а юридических лиц — на 5 тысяч лари (более 1,8 тысячи долларов), то сейчас размер штрафа для обычных граждан будет от 5 до 10 тысяч лари (от более 1,8 тысячи до более 3,7 тысячи долларов), а юрлиц — от 10 тысяч лари до 20 тысяч лари (более 7,4 тысячи долларов).

Уголовным преступлением станет склонение к потреблению наркотических средств, их аналогов, новых психоактивных веществ, психотропных веществ или их аналогов двух или более лиц или лица, не достигшего 21-летнего возраста. Это будет караться лишением свободы сроком от 6 до 10 лет.

Уголовно наказуемым преступлением станет и вождение транспортных средств в состоянии наркотического опьянения. Размер тюремного наказания колеблется от двух до 10 лет. Все зависит от того, к каким последствиям приведет вождение под воздействием наркотиков — ДТП, смерть одного, двух или более людей.

Вместе с тем, поправки предусматривают и лишение судом сроком до 3 лет водительских прав и/или прав на фармацевтическую деятельность, адвокатской, педагогической и образовательной деятельности, а также права на работу в государственных учреждениях.

Вопрос введения жестких санкций за употребление марихуаны встал на повестке дня после того, как коллегия Конституционного суда Грузии 30 июля удовлетворила иск лидеров партии «Новый политический центр — Гирчи» против парламента Грузии и упразднила единственное оставшееся наказание за потребление марихуаны — штраф в размере 500 лари.

Таким образом страна оказалась в новой реальности – курение марихуаны стало легальным. Именно во избежание тяжелых последствий этого МВД Грузии разработало законопроект, предусматривающий ограничения.

Minval.az