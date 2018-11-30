Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на решение американской стороны отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20. Он отметил, что «насильно мил не будешь».

— Я сомневаюсь, что это шаг, который будет способствовать решению целого ряда важных международных проблем. Но, естественно, насильно мил не будешь, — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Министр отметил, что, наверное, Трампу мешает и внутренняя ситуация в США и давление со стороны Украины и её спонсоров. Однако Москва будет ждать нового случая для организации встречи двух президентов.

Minval.az