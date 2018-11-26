В ночь с 25 на 26 ноября у российского посольства в Киеве прошла стихийная акция протеста против агрессивных действий РФ в Азовском море с обстрелом и захватом кораблей Военно-морских сил ВС Украины. Люди начали приносить автомобильные покрышки и складывать их около дверей. Позже, в ход пошли, предположительно, дымовые шашки — собравшиеся забросали ими здание посольства.

Кроме того, неподалеку посольства горел автомобиль с дипломатическими номерами..

«Украинская правда» отмечает, что авто горело в переулке на расстоянии около 1 км от посольства РФ. Пожарные потушили огонь. На месте работает полиция.

Номерные знаки DP 001 принадлежат автомобилям российских дипломатических представительств, штатных консульских учреждений, а также членов дипломатического персонала упомянутых учреждений, напоминает издание.

Minval.az